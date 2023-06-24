Понадобится наждачка, чашка и напильник: три способа наточить терку

Пару минут — и ваша терка будет острой

Многие сталкивались с проблемой, когда терка для овощей затупилась и перестала быть "помощником" на кухне. В такой ситуации немало тех, кто просто выбрасывает терку и бежит в магазин за новой.

Но на самом деле не нужно тратить деньги на новую кухонную принадлежность, ведь даже дома можно легко поточить терку для овощей. Вместе с "Главредом" поделимся тремя лучшими и эффективными способами. В этом вам помогут керамическая чашка, круглый напильник с ножом или обычная наждачная бумага.

Как наточить терку керамической чашкой

В этом деле понадобится керамическая чашка с необработанным дном. Именно эти края необходимо использовать для заточки терки.

Вам стоит взять чашку и начать тереть ею по терке вверх-вниз, делая вид, что вы натираете чашку. Такими движениями стоит пройтись по всем граням терки. После этого вам стоит только помыть кухонные принадлежности.

Как заточить терку наждачной бумагой

Для этого способа вам необходимо взять наждачную бумагу с зернистостью Р120 и Р180. Изначально стоит начать использовать бумагу с зернистостью Р120. Ею необходимо начать шлифовать терку, также проводя зернистой поверхностью вверх-вниз.

Когда все грани будут пройдены, то можно начинать использовать бумагу Р180. После всего этого необходимо помыть терку и можно пользоваться ею.

Как наточить терку круглым напильником и ножом

Считается, что это хоть и самый долгий, но самый эффективный способ, чтобы наточить терку. Для этого вам необходимо взять круглый напильник и заточить им каждое отверстие терки отдельно. После этого стоит вставлять нож в каждую грань изнутри и прокручивать им.

Ранее мы рассказывали, зачем нужна на терке сторона с горизонтальными отверстиями. Эта кухонная принадлежность значительно облегчит вам жизнь.