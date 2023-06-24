Уловка с уксусом и туалетной бумагой облегчит работу по дому: что нужно сделать

Это дешевое и простое домашнее средство поможет очистить любую поверхность и продезинфицировать ее за считанные секунды

Уборка дома часто требует использования множества различных чистящих средств и составов для каждого типа поверхности. Кроме того, на покупку бытовой химии уходит немало денег. Но для большинства таких средств есть не менее эффективная, но более бюджетная альтернатива.

Наверняка в каждом доме есть уксус и туалетная бумага. Вместе эти два средства можно превратить в эффективное чистящее средство, способное дезинфицировать все типы поверхностей, уничтожать бактерии и грибки и вирусы за считанные секунды.

Как сделать средство от бактерий и грязи своими руками

Вам понадобится туалетная бумага и уксус. Объединив их вы получите дезинфицирующие салфетки, которыми можно очищать все виды поверхностей, пишет Elespanol.

Белый уксус известен своими чистящими свойствами, и как натуральное дезинфицирующее средство, которое может уничтожать бактерии и грибки. Кроме того, он эффективен для удаления жира и трудновыводимых пятен.

Туалетная бумага имеет хорошую впитываемость, ее можно использовать в труднодоступных местах.

Как сделать чистящие салфетки из уксуса и туалетной бумаги

Налейте стакан белого уксуса в пластиковый контейнер.

Опустите целый рулон туалетной бумаги в емкость с уксусом и оставьте на пять минут, чтобы жидкость впиталась.

По истечении этого времени снимите картон с бумаги.

Затем переложите туалетную бумагу в другой контейнер с крышкой. Таким образом вы получите дезинфицирующие салфетки.

Как пользоваться салфетками из уксуса и туалетной бумаги

При необходимости достаньте из контейнера самодельную дезинфицирующую салфетку и поместите ее в то место, которое вы хотите очистить. Дайте средству подействовать несколько минут, уберите бумагу, а затем протрите участок сухой тканью.

Чистка зеркал и окон. Смешайте белый уксус с водой и используйте смоченную в этом растворе туалетную бумагу для очистки стеклянных поверхностей. Впитывающая бумага и уксус помогут удалить пятна и придадут блеск, не оставляя следов.

Освежитель воздуха в холодильнике. Смочите кусок туалетной бумаги в уксусе и положите его на тарелку в холодильнике. Уксус поможет поглотить неприятные запахи.

Удаление пятен на одежде. Нанесите смесь уксуса и воды на пятно на одежде и положите на него слой туалетной бумаги. Затем надавите, чтобы бумага впитала пятно. При необходимости повторите процесс перед стиркой одежды.

Дезодорант для обуви. Смочите туалетную бумагу уксусом и положите в обувь на ночь. Уксус поможет устранить неприятные запахи и освежить обувь.

Очистка бытовой техники. Смешайте уксус с водой и используйте туалетную бумагу для очистки внутренней части микроволновой печи или духовки. Уксус будет действовать как дезинфицирующее средство и поможет удалить пятна и запахи.

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