Как вернуть белизну кожаной обуви: лайфхак, который реально работает

Гениальный способ

Те, кто предпочитает белые кроссовки, знакомы с неприятностью, когда обувь покрылась грязью и потемнела. Но как вернуть вторую жизнь своим любимым спортивным кроссовкам и их первоначальную белизну? Найден гениальный и простой метод, который действительно работает.

Если простая пыль или свежая грязь с обуви легко удаляются, например, с помощью обычной влажной салфетки, то как освободиться от въевшейся грязи? Конечно, существуют химчистки, но не все могут позволить себе потратить на их услуги несколько сотен гривен.

Существует эффективный лайфхак, который безусловно позволит вашей белой кожаной обуви выглядеть свежей и обновленной, пишет ukr.media.

Как почистить белую кожаную обувь

Все необходимые ингредиенты уже есть у вас дома. Просто возьмите небольшую емкость, добавьте немного стирального порошка, залейте наполовину перекисью водорода и добавьте одну секретную составляющую — обычный столовый уксус. Просто налейте немного уксуса в емкость с порошком и перекисью, возьмите старую зубную щетку и перемешайте. Затем начнется образование пены, которой следует почистить обувь. Повторяя этот метод несколько раз, вы сможете вернуть белую кожаную обувь к ее первоначальному белоснежному виду.

Ранее "Телеграф" писал, как вернуть жизнь старой кожаной обуви. С одним лайфхаком она будет выглядеть так же хорошо, как при покупке.