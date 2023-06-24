Положите активированный уголь в холодильник — и одной проблемой станет меньше

Достаточно 15-20 таблеток

Ни для кого не секрет, что периодически необходимо проводить регулярную очистку холодильника, иначе в нем начнут распространяться неприятные запахи и размножаться бактерии. Однако устранение запахов может быть крайне сложным, часто из-за того, что источник вони не всегда легко обнаружить.

Подойдет для устранения неприятного запаха одно дешевое аптечное средство. Речь про активированный уголь, пишет pixelinform.

Как убрать неприятный запах в холодильнике

Достаточно размолоть 15-20 таблеток, высыпать на тарелку и поставить посуду в холодильник. В течение 2-3 дней эти таблетки абсорбируют все запахи. Таким образом можно забыть о неприятных запахах на протяжении около месяца. Однако лучше не злоупотреблять углем.

Некоторые хозяйки предпочитают использовать и другие продукты для решения проблемы. Например, сахар отлично впитывает запахи, но после использования его также следует сразу выбросить.

Добавим, что активированный уголь стандартно входит в каждую аптечку. Это полезное средство активно используют не только в быту, но и для огороднических дел.