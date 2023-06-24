Некоторые люди кладут картофель в обувь: зачем они это делают

Летом ноги часто отекают и возникает проблема влезть в любимую пару обуви

Многим знакома проблема с отечностью ног. В жаркую погоду это практически неизбежно и влечет за собой еще одно неудобство — из-за отеков иногда невозможно влезть в свою обувь.

Существует несколько средств немного растянуть обувь — от покупных до народных. Одним из самых простых и экономных средств для решения этой задачи является картофель.

Чтобы растянуть обувь, вам понадобится 2 картофелины. Выбирайте плоды средних размеров. Их не придется отваривать или измельчать.

Вымойте и почистьте картофель, оберните его бумажными салфетками и положите в обувь. Старайтесь расположить его ближе к носку. Чтобы корнеплод не выскакивал наружу, придавите его чем-то твердым и тяжелым.

Обувь с картофелем внутри желательно поставить в прохладное темное место и оставить там на сутки. Важно знать, что таким способом растянуть обувь в районе пятки не получится.

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