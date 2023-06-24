Пять минут и никаких проблем: убираем катышки с одежды при помощи простых подручных средств

Можно избавиться от проблемы без специальной машинки

Нужно следить за тем, чтобы вещи были чистыми и опрятными, без ворса и шерсти домашних животных, которые портят внешний вид наряда, а также без катышков, являющихся одной из самых распространенных проблем. Но, как оказалось, от них можно легко избавиться.

Эксперты рассказали, что убрать катышки с вещей можно не только при помощи специальной машинки, но и простых подручных средств, которые точно найдутся у каждой хозяйки. Детальнее об этом рассказано в материале Life.fakty.

Как убрать катышки с одежды

Бритва

Пожалуй, это один из самых популярных вариантов избавления от катышек в домашних условиях. Возьмите бритвенный станок, натяните немного свою вещь и аккуратно проведите бритвой, только выполняйте процедуру аккуратно, чтобы не порезаться.

Пемза

Еще одно средство, которое можно найти в каждой ванной и оно поможет решить проблему. Возьмите жесткий камешек, натяните проблемный участок одежды и плавными движениями удалите катышки.

Расческа

Возьмите расческу с мелкими зубцами и просто плавными движениями проведите по по ходу расположения волосков. Натягивать вещь не нужно. Этот способ хорошо подойдет пушистым и лохматым изделиям.

Зубная щетка

Возьмите зубную щетку с мягкой щетиной и проведите вдоль волокон, убирая с ткани катышки. Лучше всего этот лайфхак действует с вещами из ангоры, мохера и кашемира. Для придания одежде былой пушистости, ее можно ополоснуть в растворе уксуса и воды.

Скотч

С катышками, шерстью животных, ворсом и прочим мусором отлично справляется липкая лента. Пройдитесь скотчем по проблемным местам на одежде, прижимая его к ткани и резко отрывая. Старайтесь захватить побольше катышков.

"Телеграф" писал ранее, как с легкостью убрать с белой одежды пятна от чая. Понадобится всего два простых средства.