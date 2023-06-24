Поможет копеечное средство: как избавиться от плесени в ванной комнате

Плесень может стать причиной серьезных заболеваний

Каждая хозяйка должна следить за тем, чтобы ее ванна сверкала чистотой, но мало кто знает, как эффективно избавиться от плесени, обычно оседающей на стенах, потолках и швах плитки. Не все даже разрекламированные очищающие средства справляются с этой проблемой.

Но есть лайфхак, о котором эксперты рассказали в материале Life.fakty, способный сделать вашу ванную комнату чистой, тем самым защитив здоровье, ведь плесень в большой концентрации способна навредить организму.

Как убрать плесень в ванной комнате

Для приготовления раствора, способного справиться с грибком, понадобиться только два ингредиента — вода и пищевая сода. Но прежде чем обрабатывать помещение, нужно сначала его хорошо проветрить и вымыть стены, пол, потолок обычным моющим средством. Остатки уберите салфеткой.

Потом смешайте чайную ложку пищевой соды в стакане теплой воды ( на каждые 150 мл — 1 ч. л. соды). В результате у вас должна появиться густая белая паста. С помощью губки нанесите ее на загрязненные участки в ванной, особое внимание уделяя углам. Распределите пасту, втирая в пораженные места, чтобы плесень была покрыта толстым слоем. Оставьте раствор на несколько часов, чтобы сода могла разрушить плесень.

С помощью губки или щетки удалите остатки пищевой соды, промойте поверхности водой. Для дополнительной очистки и нейтрализации запахов, можно обработать ванную комнату раствором уксуса и воды.

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