Как горчица поможет помыть посуду: лайфхаки на случай отсутствия горячей воды

Они помогут, если вам внезапно отключили горячую воду

Мыть посуду — не самое приятное занятие, особенно когда отключают горячую воду. В весенне-летний период большинство людей хотя бы раз сталкивались с этой проблемой. с отсутствием горячей воды.

Однако даже в таких спартанских условиях можно помыть посуду, если знать несколько способов. О них вместе с "РБК-Украина" и расскажем.

Как помыть посуду в холодной воде

Просто помойте посуду хозяйственным мылом 65% или 72%. Оно отмывает жир и остатки пищи не хуже других моющих средств. Хозяйственное мыло можно сразу приобрести в жидком виде.

Горчица отлично отмывает посуду от жира и других загрязнений. К тому же она не нуждается в тщательном полоскании и не сушит руки.

Просто нанесите горчичный порошок на губку или растворите в воде до образования пасты. Горчица не царапает тефлоновое покрытие, обезжиривает и обеззараживает поверхность.

Чтобы отмыть грязь, натрите поверхности губкой с порошком и оставьте на несколько минут. После этого смойте водой. Чтобы удалить сильные загрязнения, можно смешать горчицу с яблочным или столовым уксусом.

Если нет горячей воды в кране, нужно просто ее нагреть. Вскипятите чайник воды, налейте в большую посуду и разбавьте холодной водой до нужной температуры. В этой воде промойте всю посуду, а затем хорошо прополощите под струей холодной воды.

Можно закрыть слив в раковине и налить в нее горячую воду. Далее на мочалку нужно налить моющее средство и по одной тарелке доставать из раковины, намыливать и ставить рядом. После этого слить воду и всю посуду смыть холодной водой.

А вот чайник можно помыть водой из-под картофеля. Попробуйте — одним движением руки он станет как будто из магазина.