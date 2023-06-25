Пятна от пота гарантированно исчезнут: поможет простое средство

Самодельное средство избавит от желтых пятен

Каждому человеку знакома ситуация, когда несмотря на использование антиперспиранта на одежде появляются стойкие пятна от пота. Чаще всего желтые пятна проступают подмышками, но иногда появляются и в области воротника.

Вывести пятна от пота не так уж и сложно, если использовать простое средство из компонентов, которые есть в каждом доме. Рецептом этого средства от пятен поделилась блогер @itsnicolejaques в TikTok.

Она предлагает смешать одну часть средства для мытья посуды и 2 части перекиси водорода. Полученной жидкость с помощью старой зубной щетки натереть пятно, сверху присыпать его пищевой содой и оставить на час. По истечению времени нужно постирать вещь как обычно.

Если нужно удалить пятна пота с цветной одежды, блогер советует замочить вещь в смеси холодной воды и белого уксуса на 20 минут.

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