Как повесить картину без гвоздей: вы удивитесь этому трюку

Знакома проблема жителям панельных домов

Владельцы квартир в панельных домах часто сталкиваются с проблемной ситуацией с картиной, которую они не могут повесить из-за сложностей со сверлением отверстий в железобетонных стенах. Вместо того чтобы прятать произведение искусства под кроватью, можно воспользоваться одним лайфхаком, который позволит обойти эту проблему.

Для обработки гранитных кусочков, замурованных внутри стен панельного дома, обычное сверло неприменимо. Не является решением и использование перфоратора для проделывания стены ради одного дюбеля. Чтобы избежать лишних хлопот и одновременно украсить свой дом новой картиной, достаточно воспользоваться тремя предметами: клеем, канцелярским ножом и кнопкой. Об этом пишет "Хочу".

Как повесить картину без гвоздей

Перед тем, как начать работу, отметьте место на обоях, где вы хотите повесить картину. Используя канцелярский нож, сделайте крестообразный разрез и отогните небольшие кусочки обоев.

Нанесите клей на стену без обоев и дайте ему полностью высохнуть.

Приклейте канцелярскую кнопку на стену, предварительно загнув ее язычок вверх. Если размер картины превышает формат А5, вы можете вместо кнопки использовать небольшой крючок для одежды.

Убедитесь, что крючок, на котором будет висеть картина, надежно закреплен на стене.

Затем верните обои на место и с уверенностью повесьте на него ваше художественное произведение.

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