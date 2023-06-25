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Зачем опытные кулинары кладут лимон в морозилку: вы будете поражены

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Выходит интересная заготовка
Выходит интересная заготовка. Фото greenpost.ua

Есть несколько способов применения

Мы рассказывали, как правильно заморозить огурцы, чтобы использовать их в кулинарии. Теперь делимся способом несколько причудливой заготовки — замороженного лимона.

Такой фрукт пригодится не только в кулинарии, но и при уборке. Вместе с Pixelinform рассказываем, зачем держать лимон в морозилке и как его использовать.

Дополнительный ингредиент

Цедру часто используют для выпечки. А если она уже была заморожена, то точно не будет горчат. Также с такой цедрой получится вкуснейший маринад или приправа к рыбе. Еще ее можно добавить в салат. И с замороженного лимона цедру будет гораздо проще снять.

"Лимонная" тряпка

Этот лайфхак поможет надолго избавиться от пыли в доме. Надо размельчить лимон и залить его 7 столовыми ложками масла. Желательно смешать компоненты в банке, которую можно закрыть крышкой. Затем тару следует на неделю поставить в холодильник.

Массу процеживаем, а затем несколько раз смачиваем в ней тонкую тряпочку из микрофибры. Как только текстиль высохнет при комнатной температуре, можно начать протирать им поверхности.

Проводить уборку с такой "лимонной" тряпкой можно не чаще одного раза в 1,5 недели. Также мы рассказывали, как замораживать рукколу.

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#Уборка #Лимон #Лайфхак