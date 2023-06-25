Избавляемся от запаха сырости в ванной раз и навсегда: нужно всего два средства

Не спешите покупать дорогие дезинфицирующие средства

В ванной комнате всегда нужно, чтобы было чисто и приятно пахло, но многие хозяйки сталкиваются с проблемой повышенной влажности в помещении, из-за которой возникает неприятный запах сырости, а избавиться от него не так уже и просто.

Однако, есть простые "копеечные" средства, благодаря которым проблема устраняется весьма быстро и эффективно. Эксперты в материале Life.fakty поделились маленькими "хитростями".

Как избавиться от запаха сырости в ванной

Пищевая сода

Это лучший альтернативный вариант разрекламированной "химии". Возьмите три столовые ложки пищевой соды, добавьте в слив и залейте уксусом. Закройте слив пробкой, чтобы вещества внутри вступили в реакцию. Оставьте на один час, а после тщательно смойте водой.

Раствор хлора

Если причина неприятного запаха скрывается в плесени, которая образовалась на плитке и потолках в ванной, тогда протрите эти поверхности раствором хлора. Но только перед процедурой наденьте перчатки и другие защитные элементы одежды.

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