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Не будет черстветь и сохранит вкус: как правильно хранить хлеб в жаркую погоду

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Как хранить хлеб летом
Как хранить хлеб летом. Фото golapravda.blog

Хлеб имеет короткий срок годности

Без хлеба практически не обходится ни один прием пищи, потому что он вкусный, особенно свежеиспеченный, а также полезный. Единственный минус продукта в том, что у него слишком короткий срок годности, а в жару он и вовсе может быстро заплесневеть.

Но если хранить его в правильных условиях, тогда он сохранит свой вкус и дольше будет оставаться свежим. Эксперты в материале Express рассказали, в каком месте его хранить лучше всего.

Как хранить хлеб летом

Как ни странно, но в хлебнице продукт лучше не оставлять из-за высокой температуры и влажности. Контейнеры из темного дерева сделаны специально для выпечки, но они не будут настолько эффективны, когда снаружи теплый воздух. Хранить хлеб в холодильнике тоже идея не из лучших. Он может обеспечить прохладу, однако при таком способе хранения может испортиться вкус и текстуру продукта.

По словам немецкого эксперта по питанию Биргит Бренделя, самым оптимальным местом являются керамические и глиняные контейнеры, потому что они обеспечивают правильный обмен воздуха и влаги. А это предотвращает появление плесени, поэтому хлеб не испортится.

А вот бумажных и полиэтиленовых пакетов следует избегать в теплую погоду, так как они препятствуют циркуляции воздуха, что необходимо для сохранения хлеба.

"Телеграф" писал ранее, как сохранить свежесть клубники. Эксперты подсказали маленькую хитрость.

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#Жара #Хлеб #Хранение #Лайфхак