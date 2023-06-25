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Стельки очистятся в два счета: стирать их не придется

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Поможет средство из косметички
Поможет средство из косметички. Фото pexels.com

На стельках открытой обуви очень быстро появляются черные пятна

Летом для многих становится знакомой проблема с сильным загрязнением стелек. Если закрытую обувь можно хоть как-то защитить от грязи, то с босоножками, шлепанцами и другой летней обувью такие трюки не проходят. Пыль и песок, смешиваясь с потом, делают стельки обуви неэстетичными на вид.

"Телеграф" расскажет, как очень быстро избавиться от темных пятен на стельках без мытья обуви.

Чтобы очистить стельки в босоножках или шлепанцах вам понадобится ватный диск и мицеллярная вода. Смоченным в косметическом продукте диском нужно протереть загрязненную поверхность. Спустя минут 20, когда состав испарится, обувь снова будет чистой. Мицеллярная вода смоет загрязнения и удалит неприятный запах.

Процедуру рекомендуется повторять один раз в неделю. Этот же способ пригодится для очистки приклеенных стелек в закрытой обуви.

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#Обувь #Лайфхак #Мицеллярная вода