Зачем нужно гладить линолеум: спасательная хитрость для пола

Отличный совет, который спасет напольное покрытие

Линолеум, несмотря на свою прочность, может быть поврежден при сильных механических нагрузках. Это может произойти внезапно во время ремонта, из-за тяжелой мебели или из-за ошибок, допущенных при укладке.

Конечно, такие дефекты могут существенно испортить вид напольного покрытия, особенно если вы решили передвинуть мебель. Не торопитесь расстраиваться и задумываться о замене напольного покрытия, ведь проблему можно легко устранить всего за несколько минут. Об этом пишет cpykami.

Как устранить повреждение на линолеуме

Чтобы исправить повреждение на линолеуме, достаточно поместить на него сложенный вдвое кусочек бумаги для выпечки и прогладить горячим утюгом. Благодаря теплу линолеум быстро восстановится, и повреждение станет почти незаметным.

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