Больше никаких неприятных запахов из холодильника: всего одно средство решит проблему в кратчайшие сроки

Больше никаких неприятных запахов, и ваш холодильник пахнет чистотой и свежестью

Неприятный запах из холодильника — довольно распространенная проблема, с которой часто сталкиваются хозяйки. К счастью, на нашей кухне всегда есть "помощники", которые с легкостью избавят нас от любых ароматов и загрязнений.

Если в вашем холодильнике поселились не совсем вкусные запахи, пришло время провести хорошую чистку и ароматизацию. И обычная пищевая сода — хороший помощник в этом, пишет портал santeplus.

Пищевая сода — это отличный дезодорант, который помогает устранить сильные запахи и поглотить неприятные запахи в холодильнике. И использовать ее очень просто.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Начните с опорожнения холодильника. После приготовьте очищающее средство, смешав в чашку пищевой соды с чашкой воды. Смочите тряпку в растворе и протрите все поверхности холодильника. Затем распылите разбавленный уксус на поверхности холодильника и дайте ему подействовать в течение нескольких минут, прежде чем смыть.

Также, чтобы дезодорация была эффективной, поставьте миску с этим белым порошком рядом с продуктами. Это увеличит вероятность того, что вонючие молекулы пищи будут поглощены продуктом. Достаточно положить всего 3 столовые ложки в какую-то емкость.

Повторяйте операцию один раз в месяц для большей эффективности.

А вот избавиться от неприятного запаха в туалете вам поможет пенка для бритья. Оказывается, это прекрасный помощник при мытье унитаза.