Самая большая "картофельная" ошибка: один ингредиент может уничтожить целое блюдо

Запомните это – и запеченный картофель всегда будет вкусным

Ароматный запеченный картофель — один из лучших гарниров. Кроме вкуса она еще и готовится легко — достаточно просто почистить и забросить в духовку. Но есть одна распространенная ошибка, с которой картофель может не удаться.

Но часто кулинары в попытке улучшить и разнообразить вкус картофеля, допускают одну ошибку — а именно добавляют в картофель помидоры. С таким "соседом" овощ будет сырым даже через 2 часа в духовке. Подробно об этом рассказывает Ukr.Media.

Существует множество рецептов приготовления запеченного картофеля. Среди них есть вариант с творожной "шапочкой" и помидорным слоем. Но профессионалы не советуют так поступать. Через томаты картофель будет запекаться вдвое дольше. Сыр за это время превратится в темно-коричневую неаппетитную корку.

После остывания он затвердеет и будет крошиться. Сыр лучше добавлять в конце. Тогда он расплавится и будет тянуться. Но самая большая проблема – в томатах. Крахмал, содержащийся в картофеле, плохо взаимодействует с кислотой помидоров. Вместе эти продукты можно готовить часами.

Можно схитрить и не отказываться от помидоров. Для этого достаточно сделать между помидорами и картофелем еще один слой – например, из других овощей. Но так томатный сок все равно может попасть в картофель. Поэтому если очень хочется добавить помидоров, лучше готовить их отдельно, а с картошкой перемешать, когда она будет готова. Также мы рассказывали, как лишить баклажаны горечи.