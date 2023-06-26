Что делать, чтобы обувь не натирала ноги: полезные советы

Рассказываем, как носить любимую пару обуви без мозолей

Мозоли и водянки на ногах не только причиняют боль, портят настроение. Если они появляются из-за тесной обуви, можно попробовать ее растянуть. О нескольких способах сделать это мы рассказывали ранее.

Если же мозоли появляются по какой-то другой причине, попробуйте один из этих лайфхаков.

Лейкопластырь. Лучше всего предупредить появление мозолей. Если вы обули новую пару и еще не знаете, какой она будет в носке, запаситесь лейкопластырем и при первых дискомфортных ощущениях заклейте проблемное место. Если обувь натирает пальцы, то решить проблему помогут силиконовые разделители. Они исключат трение пальцев об обувь или друг от друга. Вазелин также поможет в борьбе с натиранием. Нанесите его на те места, где обувь натирает. Если обувь натирает из-за того, что ноги в ней потеют, исправить ситуацию поможет антиперспирант. Чистую стопу сбрызните дезодорантом, или смажьте тальковым дезодорантом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая хитрость поможет носить обувь на высоком каблуке и не испытывать боль.