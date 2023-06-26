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Что делать, чтобы обувь не натирала ноги: полезные советы

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
freepik.com

Рассказываем, как носить любимую пару обуви без мозолей

Мозоли и водянки на ногах не только причиняют боль, портят настроение. Если они появляются из-за тесной обуви, можно попробовать ее растянуть. О нескольких способах сделать это мы рассказывали ранее.

Если же мозоли появляются по какой-то другой причине, попробуйте один из этих лайфхаков.

  1. Лейкопластырь. Лучше всего предупредить появление мозолей. Если вы обули новую пару и еще не знаете, какой она будет в носке, запаситесь лейкопластырем и при первых дискомфортных ощущениях заклейте проблемное место.
  2. Если обувь натирает пальцы, то решить проблему помогут силиконовые разделители. Они исключат трение пальцев об обувь или друг от друга.
  3. Вазелин также поможет в борьбе с натиранием. Нанесите его на те места, где обувь натирает.
  4. Если обувь натирает из-за того, что ноги в ней потеют, исправить ситуацию поможет антиперспирант. Чистую стопу сбрызните дезодорантом, или смажьте тальковым дезодорантом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая хитрость поможет носить обувь на высоком каблуке и не испытывать боль.

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#Обувь #Мозоли #Лайфхак