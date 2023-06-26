Это следует знать каждому: в каком месте и при какой температуре дома должны храниться лекарства
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Важно учитывать три фактора — температуру, влажность и освещенность
В доме всегда должна быть аптечка, особенно если у вас есть дети, но лекарства в ней должны храниться при определенных условиях, чтобы препарат не испортился раньше времени и сохранил все свои лечебные свойства.
Эксперты в материале Segodnya рассказали, в каком месте лучше всего хранить лекарственные средства и какой, как правило, должна быть оптимальная температура.
Как хранить дома лекарства
Большинство лекарств должны находится в сухом, прохладном и защищенном от солнечных лучей месте, а также подальше от любых нагревающихся приборов. Но, чтобы точно ознакомиться с условиями хранения препарата, прочитайте внимательно инструкцию.
- Если написано, что лекарства нужно хранить при "комнатной температуре" или она не указана вовсе, тогда это означает, что самой оптимальной является +15 до +25 градусов Цельсия. Если же указано, что надо лекарство хранить в "прохладном месте", тогда нужна температура от +8 до +15 градусов Цельсия.
- Если указано, что препарат необходимо хранить в "сухом месте", значит ему нужно помещение, где влажность воздуха составляет не более 60%.
- Самым оптимальным местом для аптечки является прихожая или кладовка. В ванной комнате лекарства хранить нельзя, потому что там повышенная влажность, на кухне бывает слишком жарко, а на подоконнике — слишком солнечно.
- Если у вас есть дети, храните лекарства так, чтобы они не смогли самостоятельно к ним добраться и даже не знали, где они лежат. В противном случае, ребенку станет интересно и он может залезть в аптечку, а это приведет к негативным последствиям.
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