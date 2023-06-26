Долго мучиться не придется: неожиданная вещь очистит решетку гриль

Из подручных предметов можно сделать отличную вещь для очистки решетки от нагара

Сезон отдыха на природе, а вместе с ним и сезон шашлыков в самом разгаре. Любители жарить мясо на мангале точно знают, как трудно отмыть решетку гриль от нагара.

Для очистки кто-то использует жесткие щетки, кто-то просто прокаливает металл, а кто-то натирает решетку различными средствами. Есть еще один неожиданный, но простой и эффективный способ отмыть решетку после запекания мяса.

Чтобы очистить решетку гриль, понадобятся ножницы, маркер и ненужная пластиковая карта.

Приложите карту к решетке, которую нужно будет очистить и с помощью маркера нанесите отметки, обозначающие расстояние между прутьями. С помощью ножниц на месте отметок нужно вырезать небольшие отверстия и после этого у вас получится инструмент для очистки решетки.

Для удаления нагара с решетки останется пройтись по ней зубчатой стороной карты.

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