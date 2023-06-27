Ответ вас точно удивит: нужно ли мыть малину перед едой

Ответ на беспокоящий вопрос найден

Малина – одна из самых вкусных и полезных ягод, из которой готовят варенье, компоты, начинку для пирогов, вареников и тортов. Еще малину можно также перетирать с сахаром, сушить и замораживать целиком. Однако это все делать необходимо правильно, чтобы ягоды сохранили все витамины и минералы.

Нужно ли мыть малину перед употреблением — вопрос, который до сих пор беспокоит многих. Вместе с "Вкусно Новости" расскажем, нужно ли это делать

Нужно ли мыть малину перед употреблением

От мытья ягоды многие отказываются по следующим причинам:

малина может превратиться в кашу;

обладает бактерицидными свойствами, и нет смысла тратить на мытье время;

из ягоды вымываются все витамины, и ее польза сводится на нет.

Однако стоит помнить, что употребление грязных ягод часто приводит к кишечным инфекциям, а необработанная еда с улицы в принципе небезопасна. К тому же, неизвестно, каким образом собирали ягоду. По этим причинам перед употреблением малину лучше все же помыть.

Как правильно мыть малину

Мыть малину следует непосредственно перед употреблением. Дело в том, что намоченная ягода очень быстро покрывается плесенью, даже если ее поставить в холодильник.

Чтобы не помять ягоды в процессе мытья, положите малину в дуршлаг, не перебирая — так вы их не раздавите. Налейте в глубокую миску холодной воды, опустите туда дуршлаг и держите минуту, слегка взбалтывая. Повторите эту процедуру несколько раз.

Подготовленную малину можно заготовить на зиму даже без варки и стерилизации. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым.