Муравьи будут обходить ваш дом стороной: эффективная хитрость, как отвадить насекомых

Отличный естественный способ отпугнуть муравьев, не убивая их

Муравьи всегда находят способ проникнуть в ваш дом, и хотя они достаточно безвредны, их присутствие все равно влияет на наш комфорт. Если вам знакома эта проблема, тогда этот эффективный совет, как от насекомых избавиться, вам точно пригодится.

Уксус – это отличное средство для борьбы с нашествием муравьев, ведь эти маленькие существа ненавидят его сильный запах, пишет santeplus. Кроме того, этот продукт влияет и на поведение муравьев, блокируя их следы, не давая им двигаться дальше.

Как вывести муравьев из дома с помощью уксуса

Вам понадобится:

Вода

Уксус

Эфирное масло (мятное, лимонное или апельсиновое…)

Бутылка с распылителем

Что делать:

Шаг 1: Определите источник заражения

Нет смысла бороться с нашествием муравьев, если вы не идентифицируете их гнездо. Следуйте по следу муравьев, чтобы узнать зараженные места и точки входа.

Шаг 2: Приготовьте раствор

В пульверизаторе смешайте равные части воды и белого уксуса. И добавьте несколько капель эфирного масла в смесь в распылителе и хорошо встряхните раствор!

Шаг 3: Распылите смесь у точки входа

Используйте раствор, чтобы распылить его на все точки входа и зараженные участки вашего дома. Распылите раствор на окна, двери, плинтусы, муравьиные тропы и зараженные участки и дайте смеси постоять около часа, чтобы эффект был оптимальным.

К сожалению, ваша работа еще не закончена! Для достижения ожидаемых результатов необходимо повторять эту операцию несколько раз в неделю.

Ранее "Телеграф" писал, как садоводам избавиться от муравьев в саду, а также поделился эффективным способом предотвращения появления мошек, тараканов и комаров в жилище.