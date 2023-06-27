Комары и мухи боятся этих двух запахов: как отвадить насекомых от дома

Не спешите тратить деньги на спреи против комаров, ведь есть более удачный метод борьбы с ними

Насекомые в летнее время могут стать настоящей проблемой. С мухами не всегда справляются магазинные репелленты, а комаров может привлечь даже цвет одежды. Однако есть природные способы для отпугивания вредителей.

Чтобы отпугнуть от дома комаров и мух, воспользуйтесь простыми лайфхаками, а именно, обратите внимание на два запаха, передает Express.

Первый запах, которого боятся мухи и комары, имеет масло перечной мяты. Просто добавьте немного масла перечной мяты в воду, смешайте, а затем используйте пульверизатор, чтобы распылить жидкость вокруг окон и дверей.

Второй натуральный репеллент против летних насекомых – лаванда. Добавьте капли масла лаванды в воду и распылите жидкость по всему дому, чтобы отвадить комаров и мух. В качестве альтернативы можете разместить вазоны с лавандой вокруг дома.

Кроме того, желательно защитить окна в доме антимоскитной сеткой. Также помните, что насекомых привлекает свет. Поэтому если раскрыли окна в вечернее время, то не оставляйте свет в комнате включенным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других действенных способах борьбы с мухами в жилище. Ловушку для насекомых легко сделать своими руками.