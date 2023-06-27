Белье станет идеально чистым: как отстирать вещи без стиральной машины

Этот способ стирки не требует много усилий

В отпуске или на даче может случиться ситуация, когда нужно постирать вещи, а стиральной машины нет. Стирка вещей вручную обычно требует достаточно много усилий. Облегчить себе задачу можно благодаря проверенным временем хитростям.

Как отстирать вещи вручную

Смешайте одну столовую ложку пищевой соды и столько же стирального порошка. Залейте сухие компоненты тремя литрами теплой воды. Замочите вещи в полученном растворе на полчаса.

После этого извлеките замоченные вещи, намыльте их хозяйственным мылом и снова залейте горячей водой или кипятком (если это позволяет тип ткани).

Когда вода остынет, слейте ее и ополосните вещи водой из-под крана.

Этот простой способ стирки не требует сил на то, чтобы тереть белье, но позволяет добиться идеальной чистоты вещей. И все это без использования стиральной машины.

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