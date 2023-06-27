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Попробуйте – и будете делать так каждое лето: лучшие способы заморозить томаты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Вы могли не знать, но томаты можно заморозить
Вы могли не знать, но томаты можно заморозить. Фото Клуб домоводства

Идеальная заготовка для супов и соусов

Кулинары нередко заготавливают томаты на зиму, используя заморозку, хоть это и не всегда удобно. Есть несколько секретов, которые помогут лучше заготовить овощи, чтобы сохранить вкус и цвет. Также мы рассказывали, как заморозить огурцы.

Pixelinform делится секретами замораживания. Лучше всего для этого вида заготовок подходит сорт "Волове серце" и аналоги. Они лучше других сохраняют форму.

Как заморозить томаты

Можно заморозить плоды целиком. Хорошо будет, если перед этим снять с них шкурку. Замораживают овощи на доске, застеленной пергаментом или пленкой, размещая томаты так, чтобы между ними оставалось немного места. Позже их можно будет сложить в пакет.

Еще удобно замораживать помидоры, нарезанные кольцами и полукольцами. Для этого томаты моют, нарезают, выкладывают доску. Доску убирают до полной заморозки, затем кружочки перекладывают в пакеты. Это отличный вариант для приготовления пиццы, супов, омлетов и т.п.

Однако самый практичный способ замораживания – превратить томаты в пюре. Овощи очищают от кожуры, пропускают через мясорубку или измельчают блендером. Пюре разливают формами. Этот вариант идеально подходит для приготовления соусов, поджарок, супов и других блюд с томатами. Очень удобно брать для блюда один порционный кусочек и перекладывать сразу в кастрюлю. Также мы рассказывали, зачем замораживать лимон.

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