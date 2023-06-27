Ответ вас точно удивит: почему не стоит выбрасывать шариковый дезодорант

Не все пузырьки от косметики нужно выбрасывать.

Дезодорант является важным и необходимым средством личной гигиены, особенно в жаркие дни, потому что предотвращает появление неприятного запаха и дарит на долгое время ощущение свежести. Но мало кто знает, что это косметическое средство можно использовать повторно.

Эксперты в материале издания Wday поделились интересными лайфхаками, с помощью которых вы сможете еще раз применить шариковый дезодорант с пользой для себя.

Как повторно использовать шариковый дезодорант

Спасение от комаров

Сейчас продолжается активный сезон комаров, поэтому нужно принимать меры, чтобы защитить свое тело от укусов. Можно, конечно же, приобрести специальное средство, но можно и приготовить раствор самостоятельно и он будет более эффективным. Возьмите эфирное масло гвоздики (10-15 капель) и смешайте его с оливковым маслом, а полученный раствор поместите в емкость из-под дезодоранта. Шарик будет равномерно распределять жидкость по вашей коже и защитит ее от комаров и других насекомых.

Защита от солнца

Свою кожу следует защищать и от солнечных лучей. Можно взять крем, перелить его во флакон от дезодоранта и с помощью шарика эффективно распределить средство по телу. С его помощью это сделать будет значительно проще.

"Телеграф" писал ранее, какая разница между дезодорантом и антиперспирантом. Эксперты указали на главные ошибки в использовании.