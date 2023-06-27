Важно учитывать два фактора: химик рассказал, как отличить натуральный мед от подделки

Мед содержит в себе более пятидесяти ценных веществ

Мед — невероятно вкусный и полезный продукт, который часто используют как в кулинарии, так и в косметологии, а также нетрадиционной медицине. И купить мед на рынке или в магазине не составляет труда, однако существует большой риск вместо натурального продукта приобрести подделку.

Ученый-химик Глеб Репич рассказал, на что следует обратить внимание при покупке меда, чтобы определить, что перед вами точно не "фальшивка". Подробнее об этом написано в материале "РБК-Украина".

Как отличить натуральный мед

Консистенция

По словам специалиста, большую роль играет консистенция продукта. Например, равномерно кристаллизованный мед свидетельствует о высоком качестве. Единственный вид, которые не кристаллизуется вообще — это акациевый. При покупке внимательно следите за тем, чтобы продукт стекал равномерно, тонкой струйкой и стелился горкой.

Вкус

Химик отметил, что качественный мед должен обладать ярко выраженным приятным вкусом и запахом. В нем не должно быть никаких кислинок и ноток карамели. Если взяв ложку меда в рот вы почувствуете что в горло чуть-чуть дерет, значит, что продукт хороший.

"Телеграф" писал ранее, как отличить натуральный творог от подделки. Эксперты рассказали, на что следует обратить внимание.