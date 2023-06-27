Защитит и от комаров, и от вампиров: рецепт чесночной воды

Комары не любят резкие запахи

С наступлением лета люди все чаще ищут способы избавиться от комаров и других насекомых. Для этого есть множество спреев и других средства на основе химии, но можно обезопасить себя от назойливых насекомых при помощи подручных средств.

На портале Uaportal рассказали, что против летних "вампиров" точно поможет чесночная вода. Это проверенный десятилетиями способ, который защитит от назойливых кровопийц.

Чтобы сделать чесночный спрей, необходимо заварить несколько зубчиков чеснока в воде. Дайте спрею остыть, после чего распылите его по комнате, которую хотите защитить от комаров. Этим насекомым не нравится запах чеснока, поэтому они точно будут избегать таких мест.

Помимо чесночной воды есть и другие действенные способы из подручных средств, чтобы избавиться от комаров. К примеру, камфора, которую нужно зажечь и оставить в помещении на полчаса. Запах ошеломит комаров и их станет намного меньше. Если под рукой нет такого растения, подойдут камфорные таблетки, которые нужно разместить в мисках с водой.

Еще один действенный способ от комаров кофе или кофейная гуща. Насекомым не нравится этот насыщенных запах, поэтому, чтобы избавиться от них, рассыпьте кофе по углам дома.

Кроме того, если расставить по дому натуральный освежитель воздуха из лимона и гвоздики, то комаров можно больше не бояться. В половинки лимона достаточно вставить несколько соцветий гвоздики.

Также решить проблему надоедливых насекомых поможет решить яблочный уксус. Смешайте его с растением гамамелис в равных пропорциях, а также добавьте несколько капель эфирного масла эвкалипта или цитронелла. Хорошо перемешайте и распылите по помещению с помощью пульверизатора.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему комары кусают людей. Ученые выяснили причину и рассказали, есть ли способ избежать укусов этих назойливых насекомых.