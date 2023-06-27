Хитрость решит проблему с использованием влажных салфеток: это полезно знать

При попытке достать из пачки одну салфетку вытаскиваются две и больше

Влажные салфетки давно перешли в разряд предметов первой необходимости. При использовании салфеток часто случается так, что вместо одной из упаковки вытаскиваются сразу несколько. Убрать их назад в пачку проблематично. Особенно это досаждает, когда нет свободного времени и нужно действовать быстро.

Однако есть хитрость, позволяющая избежать этого раздражающего момента.

Для этого понадобится всего лишь канцелярская резинка или резинка для волос. Она должна быть достаточно большая, чтобы охватить всю толщину пачки с салфетками и в то же время достаточно крепко прилегать к ней.

Нужно разместить резинку около отверстия на пачке салфеток. Она будет оказывать давление и препятствовать выходу более одной салфетки. После того как салфетка будет вынута, поместите резинку посередине пачки. Таким образом она будет держать упаковку закрытой, чтобы содержимое не выпадало, а внутрь не попадал мусор.

Если на пачке салфеток есть пластиковый клапан, можно попробовать другую хитрость. Сделайте продольные надрезы, чтобы увеличить окошко. Благодаря этому салфетки не будут тянуться одна за другой.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаками, которые помогут открыть пакетик за пару секунд.