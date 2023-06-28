Ни один гриб не должен липнуть к рукам: лайфхаки, с помощью которых вы выберете свежие шампиньоны

Делайте так — и выбирайте свежие грибы

У шампиньонов утонченный вкус, они очень просты в приготовлении и даже вполне заменить для организма человека мясо. С шампиньонами можно готовить первые блюда, салаты, пасты.

Однако чтобы любое блюдо получилось вкусным, шампиньоны нужно выбирать правильно. Именно об этом с "Мета" вам и расскажем.

Как определить качество и свежесть грибов перед покупкой

При покупке шампиньонов в магазине или на рынке вам как потенциальному покупателю необходимо обратить внимание на ряд немаловажных нюансов:

наличие пленки между ножкой и шляпкой — у свежего шампиньона она белая, упругая и плотная;

— у свежего шампиньона она белая, упругая и плотная; сухость шляпки . Гриб должен быть сухим и гладким на ощупь. Если он липнет хоть немного, то отложите покупку;

. Гриб должен быть сухим и гладким на ощупь. Если он липнет хоть немного, то отложите покупку; мелкие пятна. Шампиньон должен быть белым или с легким оттенком бежево-серого. Никаких червоточин, дырок, пятен у свежего гриба нет.

Если гриб не соответствует какой-то из перечисленных характеристик, то это не значит, что он испорчен — просто его срок годности может подходить к концу. Употребить его нужно будет в день покупки, хранить дольше нет смысла. А вот свежие и качественные шампиньоны будут идеально белыми, матовыми, гладкими и немного бархатистыми на ощупь.

Выбрали шампиньоны? Тогда приготовьте из них потрясающую закуску. Такие маринованные грибы близкие точно оценят!