Ни один гриб не должен липнуть к рукам: лайфхаки, с помощью которых вы выберете свежие шампиньоны
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Делайте так — и выбирайте свежие грибы
У шампиньонов утонченный вкус, они очень просты в приготовлении и даже вполне заменить для организма человека мясо. С шампиньонами можно готовить первые блюда, салаты, пасты.
Однако чтобы любое блюдо получилось вкусным, шампиньоны нужно выбирать правильно. Именно об этом с "Мета" вам и расскажем.
Как определить качество и свежесть грибов перед покупкой
При покупке шампиньонов в магазине или на рынке вам как потенциальному покупателю необходимо обратить внимание на ряд немаловажных нюансов:
- наличие пленки между ножкой и шляпкой — у свежего шампиньона она белая, упругая и плотная;
- сухость шляпки. Гриб должен быть сухим и гладким на ощупь. Если он липнет хоть немного, то отложите покупку;
- мелкие пятна. Шампиньон должен быть белым или с легким оттенком бежево-серого. Никаких червоточин, дырок, пятен у свежего гриба нет.
Если гриб не соответствует какой-то из перечисленных характеристик, то это не значит, что он испорчен — просто его срок годности может подходить к концу. Употребить его нужно будет в день покупки, хранить дольше нет смысла. А вот свежие и качественные шампиньоны будут идеально белыми, матовыми, гладкими и немного бархатистыми на ощупь.
Выбрали шампиньоны? Тогда приготовьте из них потрясающую закуску. Такие маринованные грибы близкие точно оценят!