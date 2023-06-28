Всего одного средства достаточно, чтобы вывести чернильные пятна с одежды: быстро и просто

Этим лайфхаком пользовались еще наши бабушки

Пятна на одежде – часть нашей повседневной жизни. Некоторые устранить легко и просто, другие же труднее. Это касается и чернильных пятен. Увы, но не всегда обычной стирки хватает, чтобы пятна исчезли. К счастью, есть эффективная хитрость.

Чернильные пятна способны глубоко проникать в ткань и смешиваться непосредственно с волокнами вашей вещи, пишет портал santeplus. Однако всего одно средство из вашей аптечки способно легко удалить пятна от ручек и вернуть вашей одежде ее первоначальный блеск.

Как вывести пятна от ручки

Секретный ингредиент, который нужно нанести на одежду перед тем, как положить ее в стиральную машину — медицинский спирт. Тот самый, который обычно используется для дезинфекции или обработки ран для предотвращения вредных бактерий. Всего несколько капель на одежду и можно прощаться со следами чернил.

Смочите пятно на ткани несколькими каплями спирта и оставьте на час. После очистите загрязненный участок теплой водой с мылом. И, наконец, поместите одежду в стиральную машину и начните стирку.

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