Как быстро снять краску со стен без "химии" и пыли: будет отходить большими пластами

Химсредства вызывают неприятный запах, а болгарка — пыль

Во время ремонта часто возникает необходимость удаления не только старых обоев с поверхности стен, но и краски. Этот процесс достаточно времязатратный и сложный, особенно если пытаться сделать это с помощью обычного шпателя.

Некоторые строители предпочитают использовать для этого случая химические средства. Однако подобный метод имеет недостатки, такие как высокая стоимость и неприятный запах, который появляется при использовании растворителей. Другой вариант — использование болгарки с различными насадками, но это приводит к образованию большого количества пыли.

Наиболее удобным и эффективным способом удаления краски со стены является применение тепла. Для этой цели идеально подходит доступный по цене строительный фен, пишет cpykami.

Как быстро снять краску со стен

Когда краска нагревается, она становится податливой, поэтому ее удаление занимает немного времени и не требует усилий. Теперь мы сможем справиться с этой задачей значительно быстрее, поскольку краска будет сходить крупными пластами.

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