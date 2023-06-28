Как почистить кухонную вытяжку: секрет безупречной чистоты

Эффективные методы сделать вытяжку чистой внутри и снаружи

Во время уборки кухни, где мы храним продукты, готовим и наслаждаемся вкусными блюдами, стоит уделить особое внимание не только мытью печки, но и вытяжки. Она накапливает больше всего жира и требует тщательной очистки.

"Телеграф" расскажет, как эффективно почистить кухонную вытяжку, чтобы полностью удалить жир.

Как почистить внутреннюю часть кухонной вытяжки

Очистка внутренней части вытяжки — ключ к обеспечению ее надлежащей работы.

Способ 1

Используйте покупной обезжириватель.

Снимите фильтры и распылите на внутреннюю поверхность вытяжки специальный обезжириватель для кухонных вытяжек.

Дайте продукту подействовать в течение времени, рекомендованного на этикетке.

Используйте ткань или мягкую часть губки, чтобы очистить внутреннюю часть вытяжки.

При необходимости повторяйте процесс, пока внутренняя часть вытяжки не станет полностью чистой.

Способ 2. Используйте пищевую соду

Пищевая сода — отличная альтернатива покупному средству для чистки вытяжки.

Вскипятите две кастрюли воды с пищевой содой.

Включите вытяжку и поставьте под ней кастрюли с горячим раствором соды.

Выделяемый пар поможет растворить скопившийся жир внутри вытяжки.

Держите кастрюли на огне не менее часа, при необходимости добавляя воду и пищевую соду.

Снимите кастрюли с плиты, когда жир начнет отслаиваться, и протрите внутреннюю часть вытяжки тряпкой.

Чтобы удалить стойкие загрязнения, сделайте густую пасту из воды и пищевой соды и потрите мягкой щеткой или губкой.

Завершите очистку, протерев тканью, смоченной водой или белым уксусом, чтобы удалить все остатки и оставить кухонную вытяжку безупречно чистой.

Как почистить кухонную вытяжку снаружи

Если ваша вытяжка изготовлена ​​из нержавеющей стали, используйте специальный продукт для этого материала.

Распылите чистящее средство на внешнюю сторону вытяжки и протрите тканью.

Обратите внимание на кнопки и экран, избегайте попадания на них жидкостей во избежание повреждений. Для очистки этих частей используйте сухую или слегка влажную ткань.

Как очистить сетку вытяжки

Снимите сетку, следуя инструкции к вытяжке.

Наполните таз горячей водой и добавьте немного средства для мытья посуды.

Замочите сетку на несколько минут, чтобы смягчить скопившийся жир.

Используйте мягкую ткань или щетку, чтобы удалить грязь.

Не используйте алюминиевые губки, так как они могут повредить сетку.

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