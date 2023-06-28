Выбрать "свой" кофе: чем отличается арабика от робусты

Я их отличить и какую выбрать

Мы рассказывали, как приготовить ароматный кофе с карамельными нотками. Но самое важное – выбор самого кофе. Негодящий, сгоревший или старый кофе очень трудно превратить в что-то стоящее.

Самыми популярными являются два вида кофе: арабика и робуста. Есть еще либерика, но этот сорт не культивируют и не выращивают — концентрация кофеина в зернах этого кофе делает его опасным для употребления.

Зерна арабики ровные, продолговатые и большие, робусты – округлые и более мелкие. Арабику сложнее выращивать, чем робусту, поэтому она дороже. Этот кофе обладает нежным, насыщенным вкусом с легкой кислинкой. В ее состав входит гораздо больше ароматических масел.

Робуста растет ниже уровня моря, чем арабика. Ее проще выращивать в больших масштабах.

Очень важный этап в подготовке зерен кофе – обжаривание. Считается, что арабика – кислая, а робустая – горькая. Но это несколько ошибочное мнение. Да, арабика более кислая, но кофе — это ягода, в ее природе иметь сладкие и кислые вкусы. Робуста действительно имеет меньшую кислотность, но если она полностью горькая, без оттенков вкуса, это может означать, что ее сожгли во время обжаривания.

Обычно кофе для массового пользователя продают в двух видах: чистые робусты или арабики, и "бленд", то есть смесь. Обычно чем больше в смеси арабики, тем она дороже. На качественном кофе обычно имеется маркировка сорта или сортов с обозначением страны-поставщика сырья.

Теперь вы знаете, как выбрать хороший кофе. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные леденцы.