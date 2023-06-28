Зачем класть мыло в бачок унитаза: хитрость, которая решит популярную проблему
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Нет необходимости вкладывать средства в дорогие ароматизаторы для дома
Туалеты являются одними из тех помещений, которые требуют наибольшего ухода. Ведь каждое использование может оставлять неприятные запахи, распространяющиеся по всему дому. К счастью, есть одна маленькая хитрость, которая с легкостью решит эту вонючую проблему.
Большую часть времени хозяйки вооружаются различными освежителями и дезодорантами, однако эти продукты не всегда эффективны, пишет santeplus. На замену этой химии мы предлагаем вам простой и действенный трюк. Вам понадобиться только ароматное мыло.
Как избавиться от неприятного запаха в туалете
Возьмите старый носок и поместите в него кусок ароматного мыла на свой выбор. Затем разрежьте его ножницами, так, чтобы получился мешочек для мыла с узлом. Из остатка ткани сделайте второй узел, чтобы получилось кольцо, за которое после можно будет подвесить получившийся ароматизатор внутри смывного бачка.
Таким образом, туалет будет очищаться и ароматизироваться после каждого посещения "самостоятельно".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить унитаз до идеального белого цвета. Действенный лайфхак решит проблему с неприглядными разводами.