Звезду нулевых не узнать: Кристина Агилера показала пышные формы в стильном наряде (фото)

Фигура Агилеры очень изменилась за последние годы, но поклонники любят звезду с любым имиджем

Популярная певица Кристина Агилера попала в объективы папарацци на одной из улиц Нью-Йорка. 42-летняя артистка подчеркнула свои пышные формы стильным образом.

Как сообщает "Телеграф", звезду сфотографировали во вторник, 27 июня, в Нью-Йорке. Агилера с удовольствием позировали перед камерами.

Так, для прогулки знаменитость выбрала белый топ с откровенным вырезом, широкие голубые джинсы, пару белых туфель с открытым носком, а акцентом образа стал прозрачный длинный плащ оранжевого оттенка. Певица дополнила наряд аксессуарами: солнцезащитными очками в светлой оправе, серьгами-кольцами, ожерельем и клатчем в радужной расцветке. Волосы Агилера собрала в фирменный хвост.

Стильный образ певицы. Фото: Getty Images

Агилера позирует перед фотографами. Фото: Getty Images

Звезду застали в момент выхода из отеля. Фото: Getty Images

Звезду нулевых не узнать. Фото: Getty Images

Певица Кристина Агилера стала популярной в нулевых. Среди ее хитов Lady Marmalade, Ain't No Other Man, Hurt и Candyman. За последние годы внешность артистки неоднократно менялась, а формы стали более пышными. Артистка остается одной из самых успешных в США и мире. На днях певица выступила хедлайнером на ежегодном концерте Pride Island в Нью-Йорке, к слову, ее песня Beautiful считается одним из гимнов ЛГБТ-сообщества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше с аншлагом прошел концерт Бейонсе. На выступлении она снова показала стильные шляпы украинского дизайнера Руслана Багинского.