Вещи будут чистыми, а цвет не поблекнет: названа идеальная температура при стирке

Не рекомендуется слишком горячая стирка, она лишь способна повредить волокна тканей

При стирке вещей нужно учитывать несколько простых правил, иначе можно испортить одежду. Решающую роль играет температурный режим. Если вы думаете, что с пятнами справится только горячая вода, то это не так.

Идеальная температура для стиральной машины составляет 30 градусов. Об этом рассказывает издание Express.

Мнение о том, что стирка при самой высокой температуре — единственный способ тщательно очистить одежду, скорее миф, на самом деле так вы можете повредить изделия. Для тех, кто за один раз стирает разные цвета и ткани, лучше всего использовать 30-градусный температурный режим. Это простое правило не даст цветам поблекнуть.

Кроме того, чтобы стирка при 30 градусов дала наилучшие результаты, следуйте простым рекомендациям:

Сортируйте белье по цветам и типам ткани перед тем, как загрузить стиральную машину.

Изучайте этикетки на вещах.

Предварительно обработайте пятна специальным средством.

Используйте качественный стиральный порошок и кондиционер для белья.

Выбирайте правильный режим стирки (хлопок и шелк нельзя стирать одинаково).

Не загружайте стиральную машину более чем на три четверти барабана.

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