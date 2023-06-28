Плесень в ванной: четыре простых способа избавиться от этой неприятности

Чтобы справиться с грибком, необязательно тратить деньги на магазинные химикаты для уборки

В домах с повышенной влажностью часто развивается плесень. Особенно страдает от бактерий ванная комната, где более сыро и влажно, чем в других помещениях. К счастью, с неприятностью легко справиться четырьмя способами.

Чтобы избавиться от плесени в ванной комнате, следуйте четырем простым рекомендациям. Грибок всегда легче предотвратить, чем удалять какими-либо средствами, пишет Express.

Во-первых, открывайте окна и двери после принятия душа. Так вы улучшите циркуляцию воздуха и избавитесь от избыточной влажности. Помните, что пар и влага, образующиеся во время мытья, могут оседать на поверхностях, что лишь стимулирует плесень к росту.

Во-вторых, регулярно очищайте ванную комнату уксусом. Это натуральное чистящее средство обладает антимикробными свойствами, что эффективно при удалении плесени. Более того, продукт не только удалит споры грибка, а и поможет предотвратить их повторное появление.

В-третьих, используйте осушитель. Незаменимое устройство для комнат, где всегда тепло и влажно. Разместите осушитель прямо возле душа или ванны, чтобы предотвратить заплесневение.

В-четвертых, не стелите на полу в ванной ковры и коврики. Ткань улавливает влагу, что создает благоприятные условия для развития плесени. По возможности выбирайте влагостойкие материалы для поверхностей в ванной, а пол сделайте с подогревом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить швы плитки в ванной комнате. Стоит натереть их одним средством, чтобы затирка сияла от чистоты.