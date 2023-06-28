Выбирайте с "живностью": как купить самую вкусную черешню

Возвращайтесь домой с самой вкусной ягодой

Каждый год мы с нетерпением ждем сезон черешни, ведь сладкий вкус сочной ягоды не сравнить ни с чем. Эта вкусная ягода – источник питательных веществ, а домашняя выпечка с ней – едва ли не самая вкусная.

Стоит знать несколько секретов, чтобы выбрать на рынке лучшую черешню. Как это правильно сделать, расскажем вместе с ICTV.

Как выбрать самую вкусную черешню

Следует покупать ягоду в сезон – в июне и июле. Именно в это время можно приобрести вкусные, недорогие и действительно полезные ягоды.

При выборе ягод следует обращать внимание на цвет, ведь именно от него зависит набор питательных веществ в ягоде. Чем темнее черешня, тем больше в ней полезных антоцианов и органических кислот.

Если у вас повышенное давление – следует выбирать красную и черную черешню. Для повышения иммунитета следует покупать розовую – именно в ней содержится много витамина С.

Перед покупкой обязательно понюхайте ягоды. Если у них винный запах – черешня уже не первой свежести.

Обязательно возьмите ягоду в руки. Черешня не должна быть жесткой или слишком мягкой. Выбирайте упругие ягоды, по консистенции напоминающие мармелад.

Всегда обращайте внимание на кожуру черешни. Она должна быть без трещин и пятен гнили. Следует помнить: если сегодня в вашем лоточке есть несколько гнилых ягод, то на следующий день испорченными могут быть и все остальные. Если вам все же попались гнилые ягоды, то их нужно срочно выбрать и выбросить.

Также следует обратить внимание на цвет хвостика. Плодоножки свежей черешни должны быть зелеными и упругими. А вот если ягоды перезрели или залежались, хвостики будут сухими и будут иметь коричневый цвет и будут отваливаться при первом же прикосновении!

Если у ягод оторваны черенки, их покупать не стоит. Такая черешня уже утратила часть полезных веществ.

Как определить, не червивая ли черешня

Для первого способа вам нужно выбрать несколько наиболее спелых или даже переспевших ягод, раскрыть и посмотреть, что там внутри. Если в этих ягодках червей нет, вероятнее всего, вся черешня не червива.

Для второго способа вам следует набрать в посуду литр воды, добавить чайную ложку соды и положить туда несколько горстей черешни на полчаса. Через это время вся "живность" выползет и будет плавать на поверхности.

Но помните: наличие червей – признак того, что черешня выращена без химии. Такую ягоду можно смело покупать.

Из купленной черешни обязательно приготовьте ягоду в собственном соку. Зимой вы будете наслаждаться и вспоминать о теплых летных денечках.