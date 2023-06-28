Зачем к новой вещи прикрепляют кусок ткани: правильный ответ знают не все

"Бонус" в виде лоскутка очень часто прилагается к новой одежде

С изнаночной стороны новой одежды или на бирке можно заметить прикрепленную пуговицу или кнопку и кусочек ткани, из которой сшито изделие. С пуговицей и кнопкой все ясно, — они пригодятся для замены оторвавшейся фурнитуры. Но предназначение лоскутка известно немногим. Некоторые люди просто отправляют его в мусорное ведро вместе с биркой и делают это зря.

По аналогии с пуговицей можно подумать, что кусок ткани нужен для того, чтобы отремонтировать порванную вещь. То есть должен использоваться в качестве латки. Но на самом деле его предназначение другое.

Маленький кусочек ткани прикрепляют к новой вещи для проверки перед стиркой. Изделие может потерять форму или цвет из-за средства для стирки или выведения пятен. Чтобы этого не произошло, средство нужно сначала попробовать на этом лоскутке, а потом уже отправлять в стирку изделие. Также на этом кусочке ткани проверить, на каком режиме лучше всего гладить вещь, чтобы не испортить ее.

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