Достаньте это немедленно: продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Они теряют вкус и консистенцию

После покупок продуктов в магазине большинство людей прячет их на хранение в холодильник. Но не для всех продуктов это оптимальное место – иногда очень низкая температура приводит к тому, что еда теряет консистенцию и вкус.

Вместе с Ukr.Media расскажем, каким продуктам не место в холодильнике. Следуя этим правилам, вы продлите "жизнь" своим продуктам.

Какие продукты не следует хранить в холодильнике

Многие хранят выпечку в холодильнике, считая, что они продлевают срок жизни продукта. На самом деле хлеб следует поместить в ящик или контейнер с комнатной температурой – так мякоть не станет влажной и жесткой.

Если вы понимаете, что не сможете съесть буханку сразу, оберните ее салфеткой и отправьте в морозилку. Затем разогрейте его в духовке и ваша выпечка снова станет мягкой и ароматной.

Лук в холодильнике быстрее становится мягким, теряет влагу и плесневеет. Для этого продукта подойдет сухое темное место с комнатной температурой. Но здесь тоже есть нюанс: не храните лук вместе с картофелем – такое соседство сократит срок свежести продуктов вдвое.

В отличие от сливочного и подсолнечного, оливковое масло под действием низких температур может расслоиться, стать более плотным, тягучим, а еще потерять аромат и вкус. Лучше хранить его при комнатной температуре.

При холодной температуре мед очень быстро застывает и превращается в твердую сахарную массу. А в комнатной температуре без попадания прямых солнечных лучей этот продукт не имеет срока годности. Главное – это плотно закрыть крышкой.

Авокадо также не стоит класть в холодильник. Но здесь речь идет о не совсем спелом фрукте: в холодильнике он становится более мягким. Дело не в скорости созревания, а в том, что плод впитывает влагу и становится безвкусным.

Лучше завернуть авокадо в бумагу и положить в любой ящик с комнатной температурой. В холодильник его следует поместить после созревания.

В холодильнике помидоры теряют все свои вкусовые качества и размякают, потому что холодный воздух консервирует процесс созревания и наливания томатов соком. Тягучий мучнистый привкус – вряд ли это то, что мы ждем от спелых помидоров, поэтому храним их просто в прохладном, но не холодном месте.

Ранее мы рассказывали, как хранить зелень в холодильнике без воды. Придерживайтесь этих правил и экономьте ваш бюджет!