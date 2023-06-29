Чем обработать обувь, чтобы убрать неприятный запах: помогут три копеечных средства

Неприятный запах обуви доставляет многожество неудобств

Обувь — незаменимый элемент нашего гардероба, выполняющий множество разных функций, поэтому нужно следить за тем, чтобы он был и комфортным, и опрятным. Однако частой проблемой в летний сезон является неприятный запах из обуви, потому что ноги потеют, влага внутри задерживается и начинают размножаться бактерии.

Но с этим можно и нужно бороться. Эксперты в материале "24 канала" рассказали, как убрать противный запах с обуви при помощи копеечных, но эффективных средств.

Как убрать неприятный запах с обуви

Соль/сода

Возьмите внутреннюю часть кроссовок или другой обуви и посыпьте ее солью или содой. Оставьте так на пару часов, а затем встряхните то, что осталось. Эти средства отлично справляются с вредными бактериями и быстро поглощают противный запах.

Укус

Возьмите салфетку или тряпку, смочите ее в укусе, разведенном с водой и протрите свою обувь. Это средство также быстро уничтожает бактерии, не позволяя им размножаться и нейтрализует запах. Чтобы укус испарился, нужно оставить обувь на свежем воздухе на пару часов.

Активированный уголь

Проблему неприятного запаха с обуви поможет решить и активированный уголь. Возьмите несколько таблеток и оставьте внутри обуви, поместив их в пакетик или ткань. Оставьте так на несколько часов и запах исчезнет.

"Телеграф" писал ранее, что нужно делать, чтобы обувь не натирала. Эксперты поделились несколькими ценными советами.