Не вздумайте одалживать эти вещи: к каким приметам следует прислушаться, чтобы не навлечь беду

Давая в долг эти предметы, можно привнести в свою жизнь неприятности

Есть вещи, имеющие особое значение, поэтому их нельзя выбрасывать из дома, а есть предметы, которые категорически нельзя одалживать, даже близким людям, если не хотите навлечь финансовые трудности и другие невзгоды. Поэтому прежде чем проявить благородство, хорошенько подумайте.

В материале Styler рассказано о вещах, которыми не стоит делиться с окружающими, потому что, в первую очередь, пострадаете вы и ваша энергетика.

Какие вещи нельзя одалживать

Хлеб и соль

Согласно народным приметам, хлеб является символом достатка, поэтому желательно, чтобы он всегда присутствовал в доме. Но никому нельзя одалживать последний кусочек продукта, потому что это может привести к проблемам с финансами. Более того, любые хлебобулочные изделия нельзя передавать через порог. Что касается соли, то у нее мощная энергетика и давая ее в долг вы можете притянуть чужие невзгоды в свое жилище, личную жизнь и рабочую сферу.

Одежда

Пожалуй, каждый знает о том, что одежда, если ее часто носить, накапливает энергетику человека. Одолжить кому-то свою вещь можно только в том случае, если вы уверены в добрых намерениях человека. Но лучше всего, если отказать другу или знакомому неудобно, просите за вещь несколько купюр или монет — это уберет негатив.

Посуда

Посуда также заряжается энергией дома, где ее постоянно используют, поэтому отдавая кому-то сковородку или кастрюлю вы рискуете отдать что-то положительное, а взамен притянуть неудачи. В таких случаях можно либо отказать в просьбе, либо попросить немного денег, либо просто подарить вещь.

Веник

Не одалживайте никому веник, потому что это сулит проблемы с финансами, ведь этот предмет, согласно приметам, является мощным приспособлением для очищения энергетики. Если отдадите его кому-то, пусть и на время, то дом лишится защиты.

Украшения

В этот список попали и украшения, которые точно также заряжаются энергией носителя. Надев серьги или браслет другого человека, можно привлечь проблемы и неудачи. Особенно если это украшение сделано из серебра, лунного камн или алмаза.

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