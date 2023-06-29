Не здумайте позичати ці речі: до яких прикмет слід прислухатися, щоб не накликати лиха

Даючи в борг ці предмети, можна привнести у своє життя неприємності

Є речі, що мають особливе значення, тому їх не можна викидати з дому, а є предмети, які категорично не можна позичати навіть близьким людям, якщо не хочете накликати фінансових труднощів та інших негараздів. Тому перш ніж проявити шляхетність, добре подумайте.

У матеріалі Styler розказано про речі, якими не варто ділитися з оточуючими, тому що насамперед постраждаєте ви та ваша енергетика.

Які речі не можна позичати

Хліб та сіль

Згідно з народними прикметами, хліб є символом достатку, тому бажано, щоб він завжди був у домі. Але нікому не можна позичати останній шматочок продукту, тому що це може призвести до проблем із фінансами. Більше того, будь-які хлібобулочні вироби не можна передавати через поріг. Що стосується солі, то у неї потужна енергетика і даючи її в борг ви можете притягнути чужі негаразди у своє житло, особисте життя та робочу сферу.

Одяг

Мабуть, кожен знає, що одяг, якщо його часто носити, накопичує енергетику людини. Позичити комусь свою річ можна лише у тому випадку, якщо ви впевнені у добрих намірах людини. Але найкраще, якщо відмовити другові чи знайомому незручно, просіть за річ кілька купюр чи монет – це прибере негатив.

Посуд

Посуд також заряджається енергією будинку, де його постійно використовують, тому віддаючи комусь сковорідку чи каструлю, ви ризикуєте віддати щось позитивне, а натомість притягнути невдачі. У таких випадках можна або відмовити у проханні, або попросити трохи грошей, або просто подарувати річ.

Віник

Не позичайте нікому віник, бо це викличе проблеми з фінансами, адже цей предмет, за прикметами, є потужним інструментом для очищення енергетики. Якщо віддасте його комусь, хай і на якийсь час, то будинок втратить захист.

Прикраси

У цей список потрапили і прикраси, які також заряджаються енергією носія. Одягнувши сережки або браслет іншої людини, можна залучити проблеми та невдачі. Особливо якщо ця прикраса зроблена зі срібла, місячного каменю або алмазу.

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