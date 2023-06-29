Ни один комар к вам не подлетит: рецепт средства от надоедливых насекомых
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простое средство от комаров, которое можно сделать самостоятельно
Надоедливые комары — одна из главных летних проблем. Решить ее можно благодаря фумигатору или другому покупному средству. Либо же можно прибегнуть к народным методам.
На канале come cucinare в YouTube поделились необычным способом борьбы с кусачими насекомыми.
Для избавления от комаров понадобится пиво, коричневый сахар, стиральный порошок и пластиковая бутылка.
Возьмите немного коричневого сахара и смешайте со столовой ложкой стирального порошка. Залейте эту смесь бутылкой пива и хорошенько все перемешайте.
После этого возьмите пластиковую бутылку и разрежьте ее на две части. Горлышко бутылки переверните и вставьте его в отрезанный поддон, после чего налейте в емкость состав из пива, порошка и сахара.
Таким образом получится идеальная ловушка для комаров. Приготовленный состав своим запахом будет приманивать комаров, те будут попадать в бутылку, а выбраться оттуда уже не смогут.
Бутылку с составом нужно поставить у окна, через которое в квартиру могут попасть комары.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро избавиться от мышей в доме.