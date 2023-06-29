Ни один комар к вам не подлетит: рецепт средства от надоедливых насекомых

Простое средство от комаров, которое можно сделать самостоятельно

Надоедливые комары — одна из главных летних проблем. Решить ее можно благодаря фумигатору или другому покупному средству. Либо же можно прибегнуть к народным методам.

На канале come cucinare в YouTube поделились необычным способом борьбы с кусачими насекомыми.

Для избавления от комаров понадобится пиво, коричневый сахар, стиральный порошок и пластиковая бутылка.

Возьмите немного коричневого сахара и смешайте со столовой ложкой стирального порошка. Залейте эту смесь бутылкой пива и хорошенько все перемешайте.

После этого возьмите пластиковую бутылку и разрежьте ее на две части. Горлышко бутылки переверните и вставьте его в отрезанный поддон, после чего налейте в емкость состав из пива, порошка и сахара.

Таким образом получится идеальная ловушка для комаров. Приготовленный состав своим запахом будет приманивать комаров, те будут попадать в бутылку, а выбраться оттуда уже не смогут.

Разместите ловушку для комаров у окна

Бутылку с составом нужно поставить у окна, через которое в квартиру могут попасть комары.

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