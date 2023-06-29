Зачем опытные хозяйки добавляют подсолнечное масло в раковину: ответ вас удивит

Этот продукт образовывает защитную пленку

Многие хозяйки жалуются в ванной на неприятный запах, особенно он появляется, когда владельцы жилья надолго куда-то уезжают и сантехникой не пользуются, в частности раковиной. Из-за этого в сифоне начинает образовываться налет, оседают бактерии и "тормозится" слив воды.

В таких случаях не спешите покупать дорогую "химию" или вызывать мастера, потому что опытные хозяйки используют простой лайфхак с подсолнечным маслом. Если правильно все выполнить, то проблема исчезнет и больше не будет возникать в случае вашего отъезда из дома. Детальнее об этом рассказали в материале TCH.

Зачем в раковину заливают подсолнечное масло

Эксперты говорят, что с помощью этого продукта образовывается защитная пленка, которая не даст неприятному запаху распространяться в помещении. Но прежде чем заливать подсолнечное масло в раковину, убедитесь, что все остальные дела в доме перед отъездом вы сделали. Потом очень осторожно, небольшим количеством залейте в слив раковины продукт. Он поможет защитить помещение от неприятного запаха на период до 3 месяцев.

Однако перед процедурой важно сделать несколько действий:

откройте сифон и очистите его от грязи, после чего заливайте масло;

если вам не нужна эта защитная пленка, потому что ранее вы не замечали, что в квартире от сантехники исходит неприятный запах — масло лучше не заливайте;

если трубы старые, то масло может образовать смесь осадков из воды, ржавчины и остатков пищи, поэтому от неприятного запаха этот лайфхак убережет, но потом нужны будут дополнительные специальные средства, чтобы прочистить трубы от засора. Но это не сложная процедура, так как существует огромное количество таких средств.

"Телеграф" писал ранее, как отполировать раковину до блеска. Поможет всего один бюджетный продукт.