Поможет отмыть не только окна: хитрость, как газетой очистить подошву утюга от накипи

Отличный способ избавиться от грязи, которая успела осесть на подошве вашего утюга!

Все мы знаем о лайфхаке с газетой для идеальной очистки окон без разводов, однако это еще не все ее "суперспособности". Оказывается это печатное издание пригодится каждой домохозяйке и для чистки утюга, а точнее его подошвы, от накипи и нагара.

Чистка подошвы вашего прибора – это очень важное дело, особенно для того, чтобы после избежать следов на белье во время глажки. И для этого можно использовать ингредиенты, которые наверняка есть у каждого в доме, пишет santeplus.

Вам понадобиться старая газета и соль. Отметим, что эта специя удивляет своей способностью разрушать даже самые стойкие пятна.

Чтобы использовать их очищающие свойства, выполните следующие действия:

Положите газету или две на гладильную доску; Установите самую горячую настройку на вашем утюге; Посыпьте газету обильно солью и проведите утюгом по ней круговыми движениями; После дайте утюгу остыть и удалите соль и грязь с помощью чистой влажной ткани.

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