Поможет отмыть не только окна: хитрость, как газетой очистить подошву утюга от накипи
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Отличный способ избавиться от грязи, которая успела осесть на подошве вашего утюга!
Все мы знаем о лайфхаке с газетой для идеальной очистки окон без разводов, однако это еще не все ее "суперспособности". Оказывается это печатное издание пригодится каждой домохозяйке и для чистки утюга, а точнее его подошвы, от накипи и нагара.
Чистка подошвы вашего прибора – это очень важное дело, особенно для того, чтобы после избежать следов на белье во время глажки. И для этого можно использовать ингредиенты, которые наверняка есть у каждого в доме, пишет santeplus.
Вам понадобиться старая газета и соль. Отметим, что эта специя удивляет своей способностью разрушать даже самые стойкие пятна.
Чтобы использовать их очищающие свойства, выполните следующие действия:
- Положите газету или две на гладильную доску;
- Установите самую горячую настройку на вашем утюге;
- Посыпьте газету обильно солью и проведите утюгом по ней круговыми движениями;
- После дайте утюгу остыть и удалите соль и грязь с помощью чистой влажной ткани.
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