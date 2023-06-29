Хитрость с туалетной бумагой поможет отмыть плиту и не испачкать руки: что нужно сделать

Грязь отойдет сама, плиту не придется тереть

Газовая плита периодически покрывается слоем жира и нуждается в тщательной очистке. Борьба с прикипевшей к поверхности грязью требует определенных усилий. Облегчить работу поможет лайфхак с туалетной бумагой.

Для начала смешайте 2 ст. л средства для мытья посуды со 100 мл воды. Для удаления сильных загрязнений добавьте в раствор немного столового уксуса.

Тщательно размешайте ингредиенты и распылите на поверхность плиты. На влажной поверхности разместите листы туалетной бумаге. При желании ее можно заменить на бумажное полотенце или плотные бумажные салфетки. Подождите пока откиснет грязь. На это уйдет как минимум 10 минут.

Жир не нужно оттирать тряпкой или щеткой, он начнет отслаиваться самостоятельно и вам останется собрать его бумагой. После этого протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы убрать остатки моющего средства и вытрите насухо.

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