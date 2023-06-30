Зачем лить уксус в бачок унитаза: хитрый трюк, который изменит вашу повседневную жизнь

Смыв — это место, которым нельзя пренебрегать при чистке унитаза

После смыва в унитазе некоторые бактерии продолжают размножаться в баке и являются причиной многих неприятных запахов. Чтобы этого не произошло, нужно мыть не только чашу туалета, то и сливной бачок. К счастью, есть простые и быстрые способы избавиться от пятен плесени и ржавчины.

Чтобы почистить туалет, необязательно выделять часть своего бюджета на покупку бытовой химии, которая что дорогая, и плюс еще и агрессивная. Более того, не факт, что она сработает, а эти продукты могут нанести вред вашему здоровью, пишет santeplus.

Отличным средством, которое поможет очистить сливной бачок от плесени и ржавчины является обычный уксус. Его можно использовать как таковой или разбавлять водой — эффект будет одинаковый. Этот универсальный продукт продезинфицирует, вычистит, дезодорирует и придаст блеск вашему туалету.

Все, что вам нужно сделать, это слить воду с бачка, налить в него уксус и подождать, пока бак наполнится водой. Затем дайте средству подействовать в течение нескольких минут и смойте.

Благодаря своей способности удалять накипь уксус позаботится о растворении грязи и ржавчины в бачке, а также устранит плесень, вызывающую неприятные запахи. Кроме того, вы также можете добавить несколько капель эфирного масла лимона или эвкалипта в сливной бачок, чтобы ароматизировать туалеты.

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