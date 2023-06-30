Пыль не будет оседать очень долго: как сделать самодельное чистящее средство

Вместо магазинной химии попробуйте использовать раствор из подручных компонентов

Важная часть любой уборки в доме – очистка поверхностей от пыли. Полностью избавиться от пыли невозможно, она все равно будет оседать на мебели, но простой лайфхак с самодельным чистящим средством поможет удержать чистоту.

Не спешите тратить деньги на магазинные средства, а лучше приготовьте раствор для очистки пыли своими руками. Об этом рассказывает издание The Sun.

Для создания пылеотталкивающего средства вам понадобятся четыре ингредиента: вода, оливковое масло, столовый уксус и эфирные масла. Просто смешайте эти компоненты в небольшой стеклянной миске. Так вы приготовите эффективное средство, которое даст гарантированный эффект, в отличие от спреев из магазина.

Как использовать раствор от пыли при уборке? Окуните в жидкость губку, лучше всего брать ткань из микрофибры, а затем протрите тряпкой поверхности. С помощью полученного средства вы сможете без лишних хлопот очистить мебель, подоконники и другие предметы в доме от грязного налета, пыли и пятен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать домашний гель для стирки. Средство справится с пятнами на вещами лучше покупного порошка.